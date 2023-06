Adolescente si mette alla guida di un trattore ma il mezzo si ribalta: muore schiacciato

Un ragazzo di poco meno di quattordici anni, Vincenzo C., è rmorto oggi, giovedì 22 giugno, schiacciato da un trattore. L'incidente si è verificato in contrada "Barbasano", nel comune di Candidoni, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Il ragazzo minorenne si trovava alla guida di un trattore agricolo ma dopo qualche centinaio di metri, il mezzo pesante si è ribaltato nel valicare un pendio.

Come specificato dalla famiglia e confermato dagli investigatori del commissariato di polizia di Gioia Tauro, il ragazzo, nonostante i continui divieti dei familiari, si era messo alla guida di nascosto del trattore, parcheggiato nei pressi della masseria di proprietà della sua famiglia, "per fare un giro". Dopo essere stato soccorso, Vincenzo C. è deceduto per le numerose ferite interne riportate.

Continua a leggere su Today.it...