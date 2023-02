Ragazzo nudo si barrica nel bagno del treno

Un ragazzo si è barricato, completamente nudo, nel bagno di un treno. Per convincerlo a uscire, impresa non facile, è stato necessario l'intervento della polizia. È successo alla stazione di Seregno, in Brianza, nel pomeriggio di martedì 7 febbraio. Il giovane, un 22enne di Trento, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Come si legge su MilanoToday, intorno alle 16.30 è arrivata alla polizia la segnalazione di una persona che si era barricata nella toilette del treno regionale 25061 diretto a Milano Porta Garibaldi, costringendo il capotreno a fermare il convoglio. Il ragazzo, barricato nel bagno, prima ha iniziato a urlare e pronunciare frasi senza senso e poi si è chiuso nel silenzio. Tanto da fare pensare a un malore.

Gli agenti sono saliti sul treno cercando di fare ragionare il ragazzo. Quando poi hanno forzato la porta, i poliziotti lo hanno trovato completamente nudo e seduto per terra. Il 22enne è stato visitato dal personale del 118 giunto in stazione e dal suo passato, in seguito agli accertamenti, sono emersi numerosi precedenti di polizia per danneggiamento, in un caso anche seguito da incendi, guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente con feriti, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta e assunzione di sostanze stupefacenti.