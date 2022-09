Il ragazzo che gira nudo per strada mentre va in lavanderia

Con nonchalance girava completamente nudo per le strade di Quinto Stampi, a Rozzano (Milano). Entrava e usciva dai negozi, mentre si dirigeva in lavanderia. La sua presenza, inevitabilmente, non è sfuggita agli sguardi dei passanti, che hanno chiamato la centrale operativa della polizia locale. Un 27enne originario del Camerun è stato intercettato dagli agenti mentre stava entrando, senza vestiti addosso, in una lavanderia. Non è chiaro se con l'intento di cercare qualcosa per coprirsi.

L’uomo è stato identificato e trasferito presso il comando di viale Romagna a Rozzano. Per lui, oltre ad una sanzione amministrativa di 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza, è scattata anche la denuncia per non aver ottemperato a un decreto di espulsione emesso dalla questura di Milano.