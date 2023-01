Ragazzo ferito a bottigliate, in ospedale con la gola tagliata

Una lite che degenera e un ragazzo che, colpito a bottigliate, rischia di morire dissanguato. L'episodio è accaduto a Lipari (Messina) lo scorso 27 dicembre. Il vetro gli ha reciso la carotide e il giovane è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sulla vicenda indaga la procura di Barcellona Pozzo di Gotto. "L'amministrazione comunale - dice il sindaco Riccardo Gullo - esprime forte preoccupazione per le sconcertanti azioni di violenza che si sono susseguite in questi ultimi giorni e invita la cittadinanza ad unirsi con l’amministrazione per prevenire e contrastare tali azioni. Invita la cittadinanza a segnalare ai servizi sociali del Comune situazioni di disagio sociale. Stante i fatti accaduti a seguito dei quali l’Amministrazione si farà promotrice di iniziative con le forze dell'ordine, le parrocchie e le associazioni che operano nel campo sociale al fine di attuare iniziative miranti al superamento dei disagi a partire da quelli riguardante i giovani".