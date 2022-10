Ragazzo di 15 anni pestato da una baby gang nel centro commerciale

Accerchiato, pestato e rapinato da una baby gang. Erano almeno in cinque. Lo hanno prima seguito e poi, una volta sulle scale mobili lo hanno fatto cadere e preso a calci, il tutto in pieno giorno, in un centro commerciale. Obiettivo del branco, rubargli una felpa e un paio di scarpe griffate. Ma questa volta alla banda di minorenni è andata. La scena non è passata inosservata alla vigilanza interna del polo commerciale del Laurentino, a Roma.

I vigilanti hanno bloccato cinque ragazzini tra i 14 e i 17 anni. Poi sono arrivati i carabinieri carabinieri della stazione Eur. La posizione dei minorenni è al vaglio. I cinque restano a disposizione della magistratura. La baby gang, anche in questo caso, sarebbe stata composta da ragazzi che arrivano dalla zona del Laurentino 38. La vittima, 15 anni, è stata medicata sul posto dal personale del 118.