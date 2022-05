Ragazzo pestato dal branco in metro: "Nessuno mi ha aiutato"

Un ragazzo moldavo di 21 anni è stato malmenato in metropolitana a Torino, nel tratto compreso tra le fermate Nizza e Porta Nuova (lui avrebbe dovuto scendere alla fermata Marconi). Ad aggredirlo, poco dopo la mezzanotte di sabato, è stato un nutrito gruppo di giovani. È riuscito a uscire e a chiedere aiuto e sul posto è intervenuta una volante della polizia, dopodiché nei giorni successivi lui ha denunciato l'accaduto alla stazione Lingotto di via Sommariva. Nessuno tra coloro che ha assistito alla scena lo ha aiutato.

Dopo essere stato soccorso in strada, è stato trasportato all'ospedale Mauriziano: ha riportato la frattura del setto nasale e potrebbe essere operato, come riferisce TorinoToday. Agli investigatori ha raccontato che il gruppo, di una quindicina di persone, era composto da ragazzi di età compresa tra 17 e 19 anni, in parte italiani e in parte magrebini, che saprebbe riconoscere e che l'aggressione non è avvenuta a scopo di rapina in quanto nessuno gli ha portato via nulla. Gli investigatori sono al lavoro per identificare i responsabili del pestaggio.