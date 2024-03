Ragazzo massacrato da 4 persone e lasciato a terra in strada

Pestato dal branco, colpito ripetutamente al volto e lasciato a terra. Un ragazzo di 29 anni, cittadino peruviano, è stato aggredito e picchiato giovedì sera (14 marzo) a Milano da almeno quattro uomini, che sono poi riusciti a far perdere le proprie tracce. Il 29enne è stato soccorso poco prima della mezzanotte in via Angelo Inganni, in zona Forze Armate.

I sanitari del 118 lo hanno trovato sull'asfalto in stato di alterazione - probabilmente a causa dell'alcol - e con evidenti ferite in faccia e in testa. Medicato sul posto, è stato poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, non in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il ragazzo sarebbe stato picchiato da almeno quattro persone, per ora fuggite. Per fare chiarezza sulla dinamica e sul movente dell'aggressione sono in corso le indagini i carabinieri.