Mamma e figlio rapinano e picchiano un giovane straniero

Rapinato e picchiato da due persone - mamma e figlio - che sono state identificate e arrestate. È quanto capitato a un giovane gambiano a Taranto.

Le indagini sono partite dalla denuncia della giovane vittima, che ha chiesto aiuto alla polizia. Il ragazzo ha raccontato ai poliziotti di aver incontrato la donna affinché facesse da intermediaria per la vendita del suo cellulare, pattuendo la somma di 150 euro come prezzo del telefono e 50 euro alla stessa come compenso per l'aiuto. La donna si è presentata all'appuntamento col ragazzo in compagnia del figlio e di altre due persone. Il gambiano le ha consegnato il telefono ma poi, temendo di cadere di una truffa, li ha seguiti. All'improvviso sarebbe stato bloccato dalla donna e dal figlio, colpito più volte sul viso e ferito a una mano. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato il giovane sanguinante e i quattro hanno provato a scappare. Madre e figlio sono stati bloccati mentre i complici sono ricercati.