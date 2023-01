"C'è un ragazzo che si butta dal ponte": ma lui si sta filmando mentre fa pipì sulle auto

Lui si arrampica su un ponte con l'intenzione di riprendersi mentre fa pipì sulle auto, chi lo vede salire sulla struttura non sa della bravata che ha in mente e chiama i soccorsi temendo che voglia lanciarsi. Succede a Milano, dove giovedì sera l'allarme per un tentato suicidio si è rivelato tutt'altro.

Come racconta MilanoToday, il ragazzo si è arrampicato sul ponte sopra le corsie della Valassina e sotto di lui le auto sfrecciavano. Vedendolo, alcuni hanno chiamato le forze dell'ordine. Lui però, sorriso stampato in faccia e sigaretta in bocca, si è ripreso mentre si sporge dalla balaustra e urina sulle auto in transito. Immagini pubblicate in tempo reale sui social. Da quella stessa posizione, ha assistito all'arrivo dei soccorsi: ambulanze, automedica, carabinieri con il negoziatore, vigili del fuoco.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza il tratto della Valassina all'altezza di Verano Brianza è stato bloccato per oltre un'ora. Fino a che i vigili del fuoco e i carabinieri hanno raggiunto il ragazzo con l'autoscala e lo hanno riportato a terra. Mentre tutti lavoravano per raggiungerlo e soccorrerlo lui fumava e rideva, chiedendo ai soccorritori un selfie insieme. Non è escluso che ora il 20enne sia accusato di procurato allarme.