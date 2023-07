Spaventa i passanti con una pistola, poi pubblica i video sui social

Passeggia per le strade del centro impugnando una pistola e terrorizza i passanti, nel frattempo riprende tutto e pubblica i video sui social. Autore della "bravata" un ragazzo di 20 anni che a Subbiano (Arezzo) è stato denunciato.

La presenza del ragazzo è stata segnalata da molti residenti e sono iniziate le ricerche. Al setaccio anche i social. Uno dei video aveva una location riconoscibile: i giardini non lontano dalla caserma dei carabinieri. Gli stessi militari lo hanno trovato in un locale e denunciato. Il ragazzo, residente nel vicino comune di Capolona, deve rispondere di "porto d'armi od oggetti atti a offendere".

Dagli accertamenti è emerso che aveva con sé una pistola scacciacani, senza tappo rosso, tipo semiautomatica e 30 cartucce a salve calibro 8. Arma e munizioni sono state sequestrate. Il ventenne aveva più volte pubblicato video sui social per autocelebrare le sue gesta. "In considerazione della pericolosità sociale dimostrata sia con l’esibizione pubblica dell’arma che con la pubblicazione online dei filmati riproducenti la bravata - spiegano i militari dell'Arma - il giovane è stato colpito dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Subbiano per tre anni".

"Una situazione insostenibile - dicono i residenti della zona ad ArezzoNotizie - che ci preoccupa. Perché negli ultimi tre mesi circa si è verificata un'escalation di episodi che stanno andando al di là dei danneggiamenti o delle bravate giovanili. Certi atteggiamenti sono allarmanti".

