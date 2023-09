Precipita dal tetto di un'azienda, terribile volo di 6 metri: ragazzo gravissimo

Ancora un grave infortunio sul lavoro: vittima un operaio di soli 27 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore è precipitato dal tetto di un'azienda di Manerbio, in provincia di Brescia, rovinando al suolo dopo un terrificante volo di circa 6 metri, riportando lesioni gravi. Stabilizzato sul posto dell'équipe medica del 118, sopraggiunta a bordo dell'elisoccorso e di due ambulanze, il 27enne è stato trasferito d'urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia e poi ricoverato in codice rosso, quello per i casi più critici.

L'incidente è avvenuto verso le 11 di oggi (mercoledì 6 settembre) alla Errepi srl di via Artigianale: il 27enne, dipendente di una ditta esterna, pare stesse effettuando cluni lavori di manutenzione sul tetto dell'azienda specializzata nella produzione e nell'installazione di cucine.

Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verolanuova e i carabinieri di Manerbio, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti necessari.

