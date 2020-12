Il ragazzo che prende a pugni passanti a caso e poi scappa: "Devo fare 1.800 punti"

Ha picchiato gente a caso, prendendo a pugni persone che hanno avuto l'unica colpa di trovarsi sulla sua stessa strada. E alla fine, per fortuna, è stato fermato dagli agenti mentre cercava di andare avanti in quello che per lui era evidentemente un gioco. Un ragazzo di 21 anni, un cittadino italiano residente a Lissone, è stato denunciato mercoledì pomeriggio a Monza con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito tre passanti, facendo letteralmente saltare un incisivo a uno di loro. Teatro del suo blitz è stato il ponte dei Leoni, proprio nel cuore del capoluogo brianzolo.

Il ragazzo che prende a pugni passanti a caso a Monza e poi scappa

Alla vista degli agenti, allertati dai passanti, il 21enne si è dato alla fuga dopo aver aggredito anche i ragazzi in divisa. "Devo colpire 13 persone e guadagnare 1800 punti", avrebbe urlato ai poliziotti in preda a un delirio. L'aggressore è stato poi fermato, riportato alla calma e accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato convinto ad accettare di farsi ricoverare nel reparto di psichiatria.

La cocaina e i "punti da raggiungere" picchiando i passanti

Secondo quanto riferito da lui stesso, il giovane avrebbe assunto abbondanti dosi di cocaina - oltre due grammi, ha detto - e poi sarebbe uscito per picchiare le persone con il solo scopo di raggiungere dei "punti" per fare evolvere a un livello superiore una delle diverse personalità che abitano in lui, quella di "black devil". Nel passato del ragazzo c'è un episodio praticamente identico avvenuto ad agosto scorso a Novate, nel Milanese. Anche in quel caso, completamente fuori di sé, aveva preso a pugni passanti scelti a caso.