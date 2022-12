Un ragazzo è stato rapito stanotte in un locale

Giallo a Roma. Un ragazzo sarebbe stato rapito in un locale di Ponte Milvio, nella zona nord della città. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre intorno alle 2 quando un gruppo di 6 o 7 persone ha fatto irruzione in un locale della movida trascinando via il giovane, per poi scappare in auto. Come riporta RomaToday, il telefono cellulare del ragazzo, residente a San Basilio, è spento e l'ultima posizione risulta quella poco prima del rapimento.

Del giovane al momento si sono perse le tracce, con le ricerche ancora in corso. Battuta palmo a palmo la zona della movida di Roma Nord, solitamente controllata da diverse pattuglie delle forze dell'ordine. Gli inquirenti stanno anche accertando se sono pervenute richieste di riscatto alla famiglia. Sulle indagini viene mantenuta la massima riservatezza.