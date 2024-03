Ragazzo finito nell'Arno sotto al muraglione, il salvataggio è spettacolare: "Ma come ci è finito lì?"

Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome To Favelas: mostra le complicate operazioni di recupero, da parte dei vigili del fuoco, di un ragazzo che si trova in piedi lungo l'argine del fiume Arno, nel cuore di Pisa, proprio sotto ai muraglioni. Sospeso a una corda collegata in cima a una gru, il soccorritore tenta di calarsi per raggiungere l'uomo, visibile grazie alle torce.

Molti si domandano come il ragazzo abbia fatto a finire in quel punto del fiume. "magari stava semplicemente sciacquando i panni in Arno", commenta ironicamente qualcuno con citazioni colte.