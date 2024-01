Scarcerato con la "messa alla prova" molesta l'educatrice

Dopo essere stato scarcerato un giovane di cittadinanza algerina è stato nuovamente arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una educatrice del centro di rieducazione cui era stato assegnato. Il ragazzo, finito a luglio nel carcere di Sassari, era uscito grazie alla formula della "messa alla prova". In cosa consiste? Nella sospensione del procedimento per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività.

Dopo essere stato assegnato a un centro di rieducazione di Sassari, però, il giovane ha iniziato a molestare l'educatrice, con proposte esplicite e atteggiamenti sempre più pesanti e minacciosi. La donna, terrorizzata, ha chiamato la polizia. Accompagnato in questura il ragazzo è andato in escandescenze: si è scagliato contro gli agenti, ferendoli. È stato quindi arrestato per violenza sessuale e denunciato per lesioni a pubblico ufficiale.