Un ragazzo ubriaco ha rubato una sedia a rotelle ed è scappato dall'ospedale

Ruba una sedia a rotelle dal pronto soccorso per tornare a casa e viene denunciato dalla polizia per furto aggravato. L'episodio è successo la notte scorsa a Caltanissetta. Dopo essere stato medicato, un 24enne che poco prima era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia ferito e in stato di ubriachezza ha rubato una sedia a rotelle dall'astanteria dirigendosi verso la città.

A dare l'allarme è stata la guardia giurata in servizio nella portineria principale dell'ospedale. L'equipaggio di una volante ha intercettato il fuggitivo in via Leone XIII. Il giovane, portato in questura, ha riferito agli agenti che si era impossessato della carrozzina per recarsi nella sua abitazione distante parecchi chilometri dal presidio ospedaliero.