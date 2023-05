Uccide un gattino lanciandolo in un dirupo e pubblica il video su TikTok

Si riprende mentre tiene in braccio un gattino, poi guarda il cucciolo e lo lancia in un dirupo uccidendolo. Un ragazzino della provincia di Avellino è protagonista di un crudele video che sta circolando su TikTok. La clip, come riporta AvellinoToday, è stata girata a Montefusco e in pochi minuti è diventata virale, provocando la rabbia di migliaia di persone sui social. "È malato – dice il protagonista del filmato – Vabbuò".

"In tanti lo hanno contattato sui social - dice il consigliere regionale della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli -. Il ragazzo non si è mostrato affatto pentito ma, anzi, ha rincarato la dose inviando un vocale su WhatsApp con cui dice di voler sfidare chiunque chieda giustizia per il gatto ucciso. In un'altra versione parla di un ipotetico videomontaggio di cui però non spiega il motivo. Abbiamo già provveduto a denunciare il tutto alle autorità alle quali abbiamo anche indicato il profilo Instagram che ci è stato segnalato dai cittadini come quello appartenente al protagonista del video. Ci aspettiamo che si indaghi e si vada fino in fondo alla vicenda".