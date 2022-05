"Minacciato con un coltello e violentato in strada": il racconto choc di un 19enne

È sotto choc Andrea, nome di fantasia, il ragazzo di 19 anni che lo scorso primo maggio ha denunciato di aver subito una violenza sessuale a Roma. Inseguito da un uomo appena sceso da un autobus nella zona di Monteverde, il giovane sarebbe stato minacciato con un coltello e costretto dal suo aguzzino a subire un abuso. Tornato a casa, ha raccontato il tutto a un amico e una sua parente, poi la denuncia ai carabinieri che adesso indagano.

I fatti, stando al racconto dello studente di 19 anni, sono accaduti alle 5 del mattino: "Stavo tornando a casa sul bus N8 e sono sceso alla fermata davanti all'ospedale San Camillo. Ho visto un uomo alto circa un metro e novanta centimetri, calvo, con la barba e sulla cinquantina. Ha attraversato la strada e in via Ramazzini mi ha iniziato a importunare". Andrea ha paura, quell'uomo lo aggancia con una scusa. "Voleva sapere cosa studiassi - racconta a RomaToday - Poi ha iniziato a offrirmi soldi, fino a mille euro, per un rapporto sessuale". Arrivato quasi davanti casa, il ragazzo accelera il passo convinto di essere in salvo, ma così non è. "Mentre stavo per citofonare quell'uomo mi ha bloccato la strada, ho urlato ma nessuno mi ha sentito. A quel punto lui ha iniziato a palpeggiarmi le parti intime e mi ha detto che voleva fare del sesso orale". Al rifiuto del ragazzo, il malvivente estrae un coltello.

"Me lo ha puntato all'addome - dice ancora - poi mi ha trascinato in un'altra via più nascosta. Credevo volesse rapinarmi. Lì mi ha abbassato i pantaloni e lui è sceso". L'aguzzino, minacciandolo, iniziata a praticare sesso orale. Il 19enne resta impietrito. "Poco dopo si è alzato ed è corso via". Tornato a casa il ragazzo racconta tutto e nel pomeriggio presenta formale denuncia ai carabinieri di Monteverde Nuovo per violenza sessuale. Il suo racconto è al vaglio degli inquirenti che ora indagano. Nel frattempo il tam tam nel quartiere si è diffuso: "Ho denunciato perché vorrei che non capitasse più ad altri".