Daredevil-selfie: i due ragazzini che volevano farsi un selfie sui binari del treno

Si sono distesi sui binari del treno con l'obiettivo di scattarsi un selfie da condividere sui social network ma sono stati provvidenzialmente bloccati dai carabinieri e fatti allontanare dalla zona di pericolo. L'agenzia di stampa Dire riferisce che si tratta di due adolescenti di Ragusa, sorpresi nei pressi di piazza Anna Magnani a cimentarsi in una sfida pericolosa denominata 'Daredevil-selfie'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due giovani sono stati notati da un passante che ha avvertito il 112 e così una pattuglia che era nelle vicinanze è intervenuta. I minori sono stati presi in carico dai genitori e sanzionati per aver sostato in un luogo vietato dopo aver profittato di un varco nella recinzione divelta. Per le stesse ragioni la loro posizione è al vaglio delle autorità.