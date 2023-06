Tenta di rapire una bimba di 3 anni: inseguito e fermato dalla nonna

Un movimento rapido, ha preso la bimba in braccio ed è scappato. Così un 25enne di origini indiane ha tentato di rapire una bambina di appena tre anni, in piazzale della Castellina, a Ferrara. I fatti risalgono alla sera di domenica 4 giugno: la piccola era in compagnia della mamma 20enne e della nonna (43enne) quando è stata presa di peso dall’uomo che è poi scappato a piedi (pare in direzione della stazione, forse per salire su un convoglio). Solo la prontezza di riflessi della nonna ha evitato che il rapimento si concludesse: la donna, infatti, ha inseguito il giovane, riuscendo a raggiungerlo. Solo allora, il 25enne ha lasciato la bambina e si è dileguato.

Mamma e nonna - entrambe di origine rumena - hanno così contattato i carabinieri, fornendo un preciso identikit del presunto rapitore. A sostenere tale tesi ci sarebbero stati anche alcuni testimoni, che hanno confermato l’identità dell’uomo. I militari l’hanno così rintracciato, bloccato e accompagnato in caserma. Qui lo straniero avrebbe confermato l’azione, sostenendo che la piccola non sarebbe la figlia della donna. Su questo punto, però, sono in corso ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine. Nel frattempo, per il 25enne è scattata la denuncia per sequestro di persona aggravato.

