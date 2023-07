"Lascia mia figlia e allontanati": padre sventa presunto rapimento, denunciata una donna

Il reato è gravissimo: tentato rapimento di una bambina. La denuncia riguarda una donna di 70 anni, di nazionalità romena, da poco tempo residente a San Giustino, in provincia di Perugia. I denuncianti sono i due genitori che mentre stavano camminando in un'area verde del Paese insieme alla propria piccola ad un certo punto, secondo la loro descrizione, è accaduto qualcosa di anomalo. Immediato è scattato l'allarme: il padre poco dopo ha individuato un'anziana che camminava mano nella mano della piccola per poi prenderla in collo e allungare il passo.

Ma il genitore avvicinandosi sempre di più e urlando di lasciarla andare è riuscito nell'intento di far liberare la minore. L'anziana è stata poi lasciata andare. Una volta messa in sicurezza la bimba, i genitori si sono rivolti direttamente ai Carabinieri per denunciare il tentato rapimento fornendo tutti gli elementi per risalire alla donna. I Carabinieri di San Giustino in meno di 48 hanno individuato e interrogato la 70enne che alla fine è stata denunciata di un reato gravissimo ma lasciata al momento a piede libero.

