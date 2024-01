Si fa invitare a cena da un amico e lo rapina con due complici

Tradito dall'amico che, approfittando di un invito a cena in casa, lo ha picchiato e derubato con l'aiuto di due complici. Questa la triste sorte toccata a un anziano di Torino che si è visto aggredire e portare via beni per 74mila euro. Adesso due uomini di 21 e 50 anni e una donna di 27 sono stati arrestati. Il 21enne e la donna sono residenti a Milano, dove sono stati fermati, mentre l'uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda, è residente a Torino.

La rapina, ai danni di un uomo di 83 anni, è avvenuta il 15 settembre scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la sera della rapina l'anziano aveva invitato a cena l'amico 50enne per discutere di un progetto di lavoro. Quando l'ospite stava lasciando l'abitazione, i due malviventi hanno fatto irruzione. L'anziano è stato picchiato e rapinato, mentre l'ospite è stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno. Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex e un terzo orologio. Le indagini condotte dai carabinieri, coordinati dalla procura torinese, hanno portato a scoprire che l'ospite era il basista e che aveva pianificato la rapina e l'aggressione con la coppia. I carabinieri stanno ancora indagando per scoprire se la banda sia collegata ad altri colpi simili.