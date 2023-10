La trappola dell'appuntamento al parco: 15enne picchiato e rapinato da una baby gang

Attirato in una trappola assieme agli amicim è stato picchiato e rapinato da un branco di giovanissimi. Un'aggressione in pieno giorno, in un parco molto frequentato dagli abitanti di Pietralata, zona di Roma. A raccontare quanto subito da un 15enne è la mamma che si è rivolta ai carabinieri della stazione di Casal Bertone.

I fatti nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre al parco Meda, al Tiburtino. Il giovane nei pressi nelle adiacenze dell'area verde - frequentato con gli amici da sempre - quando è stato avvicinato da un coetaneo. "Sono di Torre Angela, non conosco la zona. I miei amici mi stanno aspettando al parco, mi sapete dire qual è?". Il pretesto utilizzato dall'adolescente. Il 15enne e i suoi amici si mostrano disponibili e lo accompagnano nell'area verde.

Una volta nel parco Meda l'amara sorpresa: un gruppo di giovani, "cinque ragazzi e tre ragazze", come poi dichiarato dalla vittima. Una vera e propria trappola. Il branco accerchia la comitiva di Pietralata con fare minaccioso. Il 15enne scappa ma viene raggiunto, schiaffeggiato e colpito a calci e pugni. Poi la rapina del borsello che portava a tracolla.

"Nessuno è intervenuto"

Il ragazzo chiede aiuto "ma nessuno è intervenuto - racconta la madre del 15enne al nostro giornale -. Solo una signora che ha rimediato a sua volta uno spintone senza riuscire a impedire alla gang di allontanarsi". Scosso, l'adolescente ha quindi chiamato il papà che ha a sua volta richiesto l'intervento al 112.

In piazza Amilcare Zamorani sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone. Raccolta la denuncia, il 15enne è stato accompagnato all'ospedale Sandro Pertini dove è stato medicato e dimesso. Un episodio inquietante, avvenuto in pieno giorno, in un parco pubblico "senza che nessuno intervenisse", aggiunge la mamma del giovane. "Per fortuna fisicamente sta bene. Ma è ovviamente molto spaventato. Essere aggredito nel parco che frequenta da sempre è stato per lui uno choc, una violenza inaspettata".

"Abbiamo dovuto cambiare la serratura per paura che qualcuno potesse utilizzare le chiavi per entrare in casa", conclude la mamma della giovane vittima.