"C'è una rapina in banca": panico, ma è solo un cliente sbadato

L'allarme per una rapina è scattato nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio, dalla filiale di Maclodio (Brescia) della cassa rurale e artigiana di Borgo San Giacomo. Quando l'antifurto, collegato con la centrale dei carabinieri, si è messo a strillare è scattato il protocollo di sicurezza e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivate le gazzelle dei militari del radiomobile di Chiari, provenienti da Rovato. Una rischiosa corsa lungo le strade della Franciacorta e della Bassa che si è poi rivelata inutile: non c'era nessuna rapina in corso e nessuna emergenza alla quale far fronte.

Cos'è successo? A far scattare l'allarme dell'istituto di credito sarebbe stato un cliente "sbadato": al posto di infilare l'uscita, avrebbe aperto una porta antipanico facendo così scattare l'antifurto. Si era trattato di un disguido, come spiegato dal personale della banca ai militari un po' sorpresi della scena che si sono trovati di fronte.

La banca è situata in una zona molto popolata di Maclodio, in piazza Caduti di Nassiriya, a pochi passi da un supermercato: inevitabilmente l'allarme e l'arrivo in velocità e a sirene spiegate delle pattuglie ha richiamato l'attenzione delle molte persone presenti, che hanno subito pensato alla rapina all'istituto di credito. Una voce che si è subito diffusa in paese, ma si è trattato (per fortuna) solo di un falso allarme.