Rapina in banca da 110 mila euro: dipendenti e clienti immobilizzati

Colpo grosso in banca a Cinisi, alle porte di Palermo. Due rapinatori sono entrati in azione oggi, 3 maggio, intorno alle 15.30 alla filiale Unicredit del centralissimo corso Umberto I. Dopo aver fatto irruzione nei locali dell'istituto di credito, hanno immobilizzato clienti e dipendenti attendendo l'apertura della cassa temporizzata dalla quale hanno prelevato 110 mila euro in contanti, più alcune migliaia di dollari.

I due uomini sono poi scappati a piedi, raggiungendo probabilmente un complice che li attendeva per fuggire a bordo di un mezzo. Dopo l'assalto, è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini. I militari hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.