Sedicenne salta le lezioni in dad e assalta una banca

Doveva essere a scuola o meglio davanti a un pc per la dad, e invece con due complici ha tentato di rapinare una banca. Un sedicenne di Cerignola (Foggia) è stato fermato insieme a un coetaneo. Sono accusati dell''assalto, fallito, a una filiale della Banca popolare di Puglia e Basilicata.

Tutto è accaduto oggi, 9 febbraio, alle 10,30 circa. Armati di taglierino e martello tre giovani fanno irruzione in banca. Danneggiano gli arredi e minacciano un dipendente puntandogli un coltello alla gola per costringerlo ad aprire una delle casse. L'apertura non è possibile e così uno dei ragazzi aggredisce il direttore. I tre fuggono poi in direzioni diverse. Due di loro vengono fermati sulla litoranea di Ponente dopo aver tentato di confondersi con alcuni atleti. Il terzo è ricercato.

Agli agenti uno dei due fermati ha detto di essere uno studente in dad. I ragazzi adesso si trovano nel centro di prima accoglienza presso l'istituto penale minorile di Bari.