Assalto armato al bar, titolare rapinato e sequestrato

Rapina violenta in un bar della periferia est di Roma, in via Rocca Cencia. Intorno alle dieci di sera di sabato un uomo nascosto da un cappuccio e armato di pistola è entrato nel locale e ha minacciato il titolare, un 29enne.

Il malvivente a volto coperto, puntando sempre l'arma contro l'esercente, ha legato il ragazzo e poi lo ha rinchiuso a chiave nel bagno, di fatto sequestrandolo. A quel punto il ladro armato ha preso i soldi dalla cassa, circa 500 euro, e diversi pacchetti di sigarette per poi fuggire.

Non è chiaro se fosse solo o meno. A salvare il titolare del bar è stato poco dopo un cliente che, sentendo le urla dal bagno, ha dato l'allarme. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia di Stato. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.