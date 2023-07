"Dammi tutti i soldi", poi lo sparo: la reazione del barista e dei clienti è inaspettata

"Dammi tutti i soldi". Aveva progettato una rapina lampo, ma gli è andata male. Prima ha abbandonato l'auto accesa in mezzo alla strada e poi è entrato in un bar con una pistola (vera) in pugno. Il giovane malvivente - entrato in azione all'alba di domenica 9 luglio in un locale di Sarezzo, in provincia di Brescia - voleva mettere a segno una rapina in pochi secondi, minacciando il barista con l'arma per arraffare tutto l'incasso. Non aveva però calcolato la coraggiosa reazione del titolare e dei clienti, che ha mandato in frantumi i suoi piani.

Messe le mani sui contanti, il giovane rapinatore è infatti stato fermato prima che potesse salire a bordo dell'auto e darsi alla fuga: non sarebbe nemmeno riuscito a guadagnare l'uscita del locale. Il titolare e due clienti nel frattempo sopraggiunti gli sarebbero infatti saltati addosso: nella breve colluttazione è anche stato accidentalmente esploso un colpo di pistola, che per fortuna non ha raggiunto nessuno dei presenti. Il rapinatore, un 23enne, è stato bloccato a terra e poi disarmato dal barista e dai temerari clienti, poi è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, e per lui sono scattate le manette. Il 23enne avrebbe continuato a opporre resistenza, a dimenarsi per tentare di scappare, e a insultare i militari intervenuti.

Oltre che di rapina aggravata e porto abusivo di arma in luogo pubblico, deve rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Non solo: durante la perquisizione dell'auto, gli uomini dell'Arma hanno scovato un coltello a serramanico e un tirapugni, oltre a due telefoni cellulari e due radio portatili. Al termine delle formalità di rito, per il 23enne si sono aperte le porte del carcere.

Continua a leggere su Today.it...