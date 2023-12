Rapina in bici con un'accetta: genitori lo riconoscono e lo fanno arrestare

Un giovane venticinquenne è stato fermato dalla polizia grazie alla segnalazione dei suoi genitori poiché ritenuto il presunto autore di una rapina effettuata la sera di mercoledì 27 dicembre a Terni, in un negozio situato a Borgo Bovio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il ragazzo, incensurato ma noto alle forze dell’ordine come tossicodipendente, sarebbe entrato incappucciato nel locale con in mano un’accetta. Dopo aver rubato poco meno di 500 euro si è dato alla fuga in sella a una bici che successivamente ha abbandonato, insieme all’accetta, dopo una caduta.

La polizia intervenuta sul posto ha raccolto le prime testimonianze e ha visionato le immagini delle telecamere ma la svolta è arrivata grazie alle foto della bicicletta abbandonata pubblicate dai media locali. Dopo aver riconosciuto la bici del figlio i genitori del ragazzo, che lo avevano portato per ben tre volte in una comunità di recupero, hanno telefonato alla polizia confermando così i sospetti degli investigatori.

La squadra mobile è andata a casa del giovane per arrestarlo. Si trova ora nel carcere di Sabbione a disposizione dell’autorità giudiziaria.