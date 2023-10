I ragazzini che pestano a sangue un commesso per rubare patatine e caramelle

Calci e pugni al negoziante per una manciata di caramelle, patatine e qualche bibita. È la folle rapina che si è consumata il 4 ottobre scorso in centro storico a Rezzato, in provincia di Brescia, e per cui la polizia locale ha ora individuato i presunti responsabili. Gli indagati sono otto ragazzini di età compresa tra i 14 e i 15 anni: sono accusati di rapina aggravata in concorso. Pare avessero organizzato un piano (quasi) perfetto: alcuni di loro avrebbero dovuto distrarre il commesso, così che gli altri potessero fare man bassa di prodotti alimentari.

Il negoziante si sarebbe però accorto di quanto stava accadendo, avvicinandosi ai ragazzini che già avevano prelevato merce dagli scaffali, nascondendola sotto i giubbotti, e chiedendo loro di pagare quanto rubato. I giovani hanno reagito aggredendo il commesso con calci e pugni, per poi allontanarsi con il maltolto.

Grazie alla testimonianza della vittima e di altri testimoni, ai sopralluoghi effettuati dalla polizia locale nonché alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del comando di Rovato sono risaliti ai responsabili. Ora sono stati tutti denunciati.

