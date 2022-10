Paura per il calciatore Di Maria, banditi assaltano la sua villa

Paura per il calciatore Angel Di Maria, esterno argentino della Juventus. Alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione della sua casa, dove il campione stava trascorrendo la serata con la famiglia e il compagno di squadra Dusan Vlahovic.. L'assalto è avvenuto nella serata di giovedì 6 ottobre 2022 ma , fortunatamente, è stato sventato. Uno dei malviventi è stato inseguito e arrestato dagli agenti delle volanti della polizia. I complici sono invece fuggiti a mani vuote.

Solo qualche anno fa a Parigi Di Maria ha subito un tentativo di rapina. Il calciatore era in campo con il Psg mentre la moglie e le figlie vennero sequestrate in casa dai malviventi. Ieri invece lo juventino era all’interno della propria abitazione. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, la banda era formata da tre persone e ha tentato di introdursi nella villa in zona Gran Madre intorno alle 19.30. L’allarme è stato dato dalla vigilanza privata, che ha notato movimenti sospetti dalle telecamere di sicurezza. Uno dei banditi è stato inseguito e arrestato dagli agenti delle volanti della polizia. Il sospetto è che si tratta di banda specializzata in furti e rapine nelle ville.