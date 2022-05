Vince 5 milioni di euro al Gratta e vinci: i rapinatori lo sequestrano e rapinano in casa

Alcuni rapinatori hanno fatto irruzione nella villa di un uomo che un anno fa aveva vinto cinque milioni di euro al Gratta e vinci, cambiando radicalmente la sua vita. È successo a Torre Pellice, in provincia di Torino. La notte di domenica, intorno all'una, tre malviventi lo hanno atteso nel giardino di casa, poi lo hanno sequestrato insieme alla sua compagna per circa un'ora. Secondo quanto riferito dalla vittima, i banditi hanno preso otto chili d'oro, in parte in lingotti e in parte in gioielli, più denaro contante. Il bottino totale sarebbe di circa 500mila euro. Per l'uomo si tratta del secondo episodio in pochi mesi. A fine anno aveva già subìto un furto in casa, in un'abitazione a Nichelino. In quell'occasione gli erano stati rubati dei lingotti d'oro e oggetti preziosi.

La rapina a casa dell'uomo che ha vinto 5 milioni di euro al Gratta e vinci

La notizia della vincita del premio si sarebbe diffusa troppo in fretta e sarebbe arrivata alle orecchie delle persone sbagliate che, questa volta, lo hanno raggiunto nel paese di 4.500 abitanti nella Val Pellice. Il racconto dell'uomo è al vaglio dei carabinieri di Pinerolo. Una volta ottenuto quanto desiderato, i rapinatori avrebbero rinchiuso i due in uno sgabuzzino per prendere tempo e fuggire. L'uomo e la compagna, dopo essere riusciti a liberarsi, avrebbero poi chiamato il numero di emergenza. Gli investigatori hanno interrogato a lungo la coppia e iniziato a raccogliere indizi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Secondo il racconto dell'uomo ai carabinieri, i tre non erano italiani e indossavano passamontagna e guanti di lattice per non farsi riconoscere e non lasciare impronte. Uno di loro era armato di pistola. I tre avrebbero minacciato la coppia senza mai alzare le mani, ma riuscendo a far parlare l'uomo e a farsi dire dove si trovavano i lingotti d'oro, i gioielli e il denaro.