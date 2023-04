Ragazzino preso a cinghiate per rubargli il cellulare

Un ragazzino minacciato con un coccio di bottiglia e poi preso a cinghiate per portargli via il cellulare. È successo ieri pomeriggio, mercoledì 26 aprile, alle 18 circa, nei giardini della Fiumara a Genova.

I due aggressori sarebbero molo giovani: uno ha 18 anni e l'altro è minorenne. Avrebbero attaccato il coetaneo per poi scappare salendo su un treno. E però, al loro arrivo in stazione c'era già la polizia. La vittima ha chiamato immediatamente il 112 e gli agenti delle volanti grazie alla descrizione dei due rapinatori fornita dal ragazzino sono riusciti a dare indicazioni precise ai colleghi che si sono appostati sui binari a Brignole e hanno fermato i due. Entrambi sono stati denunciati per rapina in concorso.