"Mi hanno spaccato la mandibola e i denti per rubarmi il cellulare, spero prendano quei farabutti"

"Mi hanno preso a calci e pugni per portami via lo smartphone e un paio di cuffie. Mi hanno spaccato la mandibola e i denti si muovono e non riesco a mangiare e a parlare, il prossimo 10 febbraio dovrò sottopormi ad un'operazione". È il racconto di un ragazzo vittima di una brutale aggressione in zona Poggioreale a Napoli. L'episodio è avvenuto lo scorso 4 febbraio ma è emerso soltanto oggi dopo che la vittima è riuscita a raggiungere il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli. L'aggressione è avvenuta in via Poggioreale intorno alle 21.30 di giovedì. "Ero nei pressi del carcere di Poggioreale quando alcuni individui, sui 30 anni circa, si sono avvicinati per rapinarmi facendo ricorso ad una violenza inaudita - racconta il ragazzo -. Ho sporto denuncia e spero che grazie alle videocamere di controllo quei farabutti possano essere presi".

Dura la reazione del consigliere Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli sulla vicenda. "Ma cosa stanno diventando le nostre città e la nostra società? - si chiedono -. Le strade sono ormai in balia di criminali violenti senza scrupoli che pur di racimolare anche pochi spiccioli non si fanno scrupoli a pestare a sangue delle persone, rischiando anche di ammazzarle, o di fare ricorso ad atti estremamente violenti davanti a bambini come accaduto nel caso della rapina al Corso Garibaldi che abbiamo denunciato".

La richiesta è di intensificare "i controlli da parte delle forze dell’ordine nelle strade e le pene per i delinquenti, ma è altrettanto fondamentale sradicare quella mentalità che tollera, protegge ed esalta la criminalità, quella stessa mentalità che ha fatto sì che nascessero murale ed altarini dedicati a delinquenti, camorristi e rapinatori creando un consenso sociale, politico a favore dei criminali inquietante. Se non vi sarà un cambio di rotta, allora la città verrà lasciata in mano alla criminalità".