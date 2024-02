Il video dei baby rapinatori che assaltano un distributore di benzina, presi mentre dividono il bottino

Rapinano un benzinaio a Boscoreale (Napoli), ma vengono arrestati dai carabinieri mentre si spartiscono il bottino. Nei guai sono finiti un 16enne e un 18enne. Entrambi incensurati, adesso sono accusati di rapina aggravata.

Il sistema di videosorveglianza della stazione di servizio ha immortalato tutto. Nel video si vede che un dipendente viene affiancato da due ragazzi in sella a una moto. Lo minacciano con una pistola e poi portano via parte dell'incasso: circa trecento euro.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche e individuato la moto (rubata il 23 gennaio scorso a Torre del Greco), poi hanno bloccato i due ragazzi. Indossavano ancora gli abiti utilizzati per la rapina.

Avevano anche una pistola a salve modificata senza tappo rosso e i 300 euro rubati poco prima. Erano già stati divisi in due quote da 150 euro. Trovati anche due scaldacollo e due caschi, gli stessi immortalati dalle telecamere della stazione di rifornimento.

Il 18enne è stato portato nel carcere di Poggioreale mentre il minore è stato affidato al Centro Prima accoglienza dei Colli Aminei.

