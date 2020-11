Rapinano una donna al distributore, la trascinano fuori dall'auto e la investono: è caccia ai banditi

Sorpresa mentre era da sola in auto, ferma a fare benzina: trascinata fuori dal veicolo di peso, buttata in terra e poi investita dai banditi in fuga. Sono i frame della folle rapina andata in scena domenica scorsa alle 19.45 al distributore di benzina Esso di via Rombon a Milano, ripresa in un video pubblicato venerdì sera dalla pagina Facebook "Lambrate informata" che da tempo denuncia l'insicurezza del quartiere.

Come mostrano le immagini riprese da Milanotoday, i rapinatori hanno aperto la portiera e hanno tirato fuori dall'abitacolo la ragazza, che ha provato a opporre resistenza.

Una volta preso possesso della macchina, una Panda, i due hanno cercato di allontanarsi ma sono stati bloccati dalla stessa vittima, che si è messa davanti al veicolo. A quel punto, per due volte, il guidatore ha accelerato travolgendo la giovane e riuscendo alla fine a scappare.

L'auto, stando a quanto appreso, era una macchina sostitutiva fornita alla vittima da una carrozzeria milanese e sarebbe stata ritrovata poche ore dopo in zona Gratosoglio, abbandonata lì. La ragazza avrebbe presentato denuncia ai carabinieri, ma la notizia è diventata nota soltanto venerdì al momento della pubblicazione sui social del video, ripreso dalle telecamere di sicurezza del distributore.

"Sarebbe benissimo potuto finire in tragedia. Fortunatamente, però, non è andata così”, il commento dell'assessore alla sicurezza di regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha diffuso le immagini.