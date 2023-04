Rapina un distributore di benzina, in fila c'è lo zio che lo saluta: riconosciuto e arrestato

In due rapinano un distributore di carburanti, ma tra i clienti c'è lo zio di uno di loro che riconosce il nipote e lo saluta. Questo gesto ha permesso ai carabinieri di Paternò (Catania) di arrestare Angelo Gulisano, di 32 anni, e Vincenzo Spitaleri, di 47. Sono accusati della rapina messa a segno lo scorso 2 gennaio al distributore "Iblea petroli" di corso Italia.

Quando sono scattate le indagini, i militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e la scena del saluto tra zio e nipote non è passata inosservata. Al vaglio anche le registrazioni di altre telecamere, che hanno immortalato i momenti successivi alla rapina quando i due assalitori sono tornati a casa. Dopo due mesi di indagini la svolta con i due arresti.

Secondo gli inquirenti i due sono arrivati in sella a uno scooter Sh guidato da Spitaleri. Il passeggero ha estratto una pistola e ha minacciato un dipendente facendosi consegnare l'incasso dell'intero fine settimana di Capodanno, calcolato in oltre 9.000 euro. Lo avrebbe anche minacciato: "Se chiami i carabinieri ti ammazziamo la famiglia". Poi la fuga. I due adesso sono in carcere.