Aggredisce pensionata al bancomat, ma un passante lo insegue e lo blocca

Brutta avventura per una donna di 68 anni, brutalmente aggredita a Roma dopo avere prelevato del denaro dal bancomat. In suo soccorso è intervenuto un passante, che ha inseguito il ladro e lo ha bloccato.

L'episodio in via Adriano Fiori. Un uomo, attesa l'uscita del denaro dalla bocchetta dell'Atm, ha violentemente strattonato la donna, l'ha scaraventata a terra, le ha preso i soldi ed è scappato a piedi. Ad assistere alla scena un operaio romano di 31 anni che dopo aver dato l'allarme al ''112'' ha seguito gli spostamenti dell'autore del colpo, consentendo ai carabinieri della compagnia Roma Montesacro di arrestarlo.

L'uomo, romano di 67 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, era ancora in possesso delle banconote rubate. Inevitabili le manette. La donna, portata in ospedale, ha riportato la frattura di una spalla e del bacino. L'arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma.