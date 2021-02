La baby gang di incappucciati in monopattino che sequestra il portiere e rapina l'hotel

Un'azione pianificata nei dettagli. Hanno rapinato un hotel, legato i polsi del portiere di notte e sono fuggiti in monopattino, incappucciati e con indosso la mascherina. Un ventenne e tre minorenni sono stati fermati dalla polizia, a Torino, per rapina e sequestro di persona

Paura a due passi dal centro di Torino, all'Eco Art Hotel Statuto di via Principi d'Acaja la notte di sabato 20 febbraio 2021. Hanno rapinato un hotel, legato i polsi del portiere di notte e sono fuggiti in monopattino, incappucciati e con indosso la mascherina. Un ventenne e tre minorenni sono stati fermati dalla polizia per rapina e sequestro di persona.

Rapina all'Eco Art Hotel Statuto di via Principi d'Acaja

Era da poco passata la mezzanotte - come racconta TorinoToday - quando in quattro con mascherina indossata e incappucciati, dopo aver citofonato, hanno fatto irruzione nell'edificio e, armati di coltello, hanno minacciato il portiere di notte.

Hanno messo a soqquadro la reception e si sono fatti consegnare il denaro contante, monete e banconote, che aveva a disposizione. Dopo aver continuato a rovistare in giro nella hall e in locali attigui, i rapinatori hanno legato ai polsi la vittima con del nastro adesivo marrone. Poi sono usciti e si sono dati alla fuga a bordo di monopattini in direzione di piazza Benefica.

Poco dopo il portiere è riuscito a liberarsi a fatica e ha dato l’allarme. Gli agenti della polizia di Stato hanno intercettato due rapinatori in via Palmieri. Il primo è riuscito a dileguarsi, il secondo è stato fermato dagli agenti del commissariato San Paolo in via Bagetti ed è stato arrestato per rapina e sequestro di persona. Si tratta di un 20enne, trovato in possesso di un centinaio di euro (riconsegnati al portiere) e di nastro da imballaggio. Non lontano sono stati trovati e sequestrati un coltello e un passamontagna.

Le indagini per risalire agli altri autori della rapina sono andate avanti con rapidità, e si è risaliti a un bed & breakfast di corso Giulio Cesare, ritenuto la base operativa della banda di giovanissimi.

I 4 giovani fermati per rapina e sequestro di persona

Così sabato altri due membri del gruppo, entrambi minorenni, sono stati arrestati. All’arrivo dei poliziotti, i due sono stati trovati in compagnia di due ragazze, una delle quali, minorenne, è stata denunciata per favoreggiamento. Uno dei due ragazzi ricercati è stato trovato nascosto dentro a un armadio. Sul posto, i poliziotti hanno trovato e sequestrato capi di abbigliamento coincidenti con quelli indossati dai rapinatori. Il quarto e ultimo componente della banda, anche lui minorenne, è stato trovato a casa propria.

Tutti e tre i minorenni sono stati sottoposti a fermo, poi convalidato, per gli stessi reati contestati al maggiorenne: rapina e sequestro di persona.