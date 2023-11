Il rapinatore "gentile" che tranquillizza la cliente mentre assalta una farmacia

Rapina una farmacia impugnando una pistola, ma tranquillizza una cliente che si trova nel negozio e assiste al raid. Succede a Leini (Torino). I carabinieri hanno fermato il presunto autore del colpo messo a segno lo scorso 13 ottobre: si tratta di un quarantunenne straniero non in regola.

L'uomo è sospettato di avere compiuto un blitz analogo nel supermercato Carrefour di Chivasso il 23 ottobre e un tentativo al Mercatò di Brandizzo, non andato a buon fine per la chiusura anticipata del negozio. In tutte le occasioni aveva indossato una mascherina chirurgica e un copricapo. A individuare il quarantunenne sono stati i carabinieri di Leinì. A casa aveva una valigia dove aveva infilato lo stretto necessario per una rapida fuga.