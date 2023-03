Vestiti da finanzieri tentano rapina ma vengono picchiati: uno ricoverato, l'altro fugge

Una truffa si è trasformata in una concitata rapina ed è sfociata in uno scontro in cui uno dei due truffatori ha avuto la peggio. È successo a Torino con protagonisti padre e figlio, rispettivamente di 66 e 21 anni: due finanzieri - solo negli abiti -, si sono presentati davanti alla loro porta col pretesto di una notifica. La tentata truffa ha avuto però esiti inaspettati per i falsi finanzieri.

La truffa finita male

Padre e figlio hanno aperto la porta ai sedicenti finanzieri: appena entrati, uno di loro ha estratto la pistola, poi rivelatasi giocattolo, contro le vittime, che però hanno capito che qualcosa non andava e hanno reagito picchiandoli. I due truffatori sono riusciti comunque a prendere un portafogli, un orologio di pregio e una collanina d'oro prima di fuggire per le scale.

Nel frattempo, però, sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato uno dei due falsi finanzieri, un francese di 45 anni, mentre l'altro è riuscito a scappare. I carabinieri hanno recuperato il portafogli e l'orologio. Alla fine, sia le vittime che il rapinatore sono finiti all'ospedale ma quest'ultimo ha avuto la prognosi più importante, di almeno 15 giorni se non addirittura più lunga.

È sorvegliato nel reparto detenuti dell'ospedale Molinette e quando sarà dimesso finirà in carcere. Padre e figlio, invece, hanno riportato contusioni guaribili in qualche giorno.

