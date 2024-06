Ammanettato e rapinato in casa da due finti finanzieri: bottino da 200mila euro

Hanno bussato alla porta del suo appartamento quando ancora era notte. Con indosso i fratini della guardia di finanza si sono fatti aprire l'abitazione paventando un controllo. Poi l'inaspettato: il proprietario è stato ammanettato e costretto ad aprire la cassaforte dalla quale i due fantomatici militari hanno poi preso un bottino da centinaia di migliaia di euro. La rapina si è consumata in una palazzina di Tor Tre Teste, a Roma.

Erano le 5:00 di questa mattina - giovedì 13 giugno - quando i due malviventi sono arrivati in una palazzina di via Roberto Lepetit con un mandato per poter effettuare una perquisizione nella casa di un 56enne italiano. Una volta dentro gli hanno messo le manette ai polsi e lo hanno costretto a farsi dare la combinazione della cassaforte. All'interno orologi, gioielli e denaro contante per un valore di circa 200mila euro.

Liberato dalle manette e rinchiuso in una stanza i due rapinatori sono poi scappati. Sotto choc, ma illeso, il 56enne ha quindi chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del V distretto Prenestino e gli investigatori della scientifica che hanno cominciato da subito le indagini.

Tre rapine in casa in tre giorni

Un colpo grosso, che segue altre due rapine consumate nella Capitale nelle ultime 48 ore. La prima in zona Piazza Bologna, quando una banda "armata" con un cacciavite ha fatto irruzione a casa di una coppia di anziani, sorpresi mentre stavano finendo la cena, per poi rapinarli di almeno 300 mila euro. Erano le 21:30 di lunedì sera. A distanza di 24 ore un'altra rapina in casa, questa volta in zona Appia Pignatelli. Dopo essersi fatti consegnare 1000 euro in contanti e un orologio da 600 euro, i rapinatori hanno chiuso la coppia in camera da letto e si sono dati alla fuga da una finestra, la stessa dalla quale erano entrati.