"Siamo della polizia", ma è una rapina. Due colpi in poche ore

L'auto scura, il lampeggiante, la paletta. Tutto porta a pensare a una pattuglia delle forze dell'ordine ma è solo il modo scelto da una banda di rapinatori per entrare in azione. Siamo nel Napoletano, dove un 21enne è stato derubato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio.

Secondo il racconto fatto dal giovane ai carabinieri di Sant'Antimo, i malviventi prima lo hanno affiancato con un'auto scura, lampeggiante sul tetto. Poi, utilizzando una paletta, lo hanno invitato ad accostare. Indossando una pettorina con la scritta "polizia" lo hanno minacciato con un'arma e poi si sono fatti consegnare circa 200 euro.

Un episodio simile è avvenuto nella zona di Afragola. Intorno alle 2.30, due sconosciuti, utilizzando lo stesso modus operandi, avrebbero rapinato un secondo automobilista in via Sportiglione. Le indagini sono in corso e non si esclude che la mano sia la stessa per entrambi i colpi.