Famiglia rapinata in strada: rider rincorre e ferma uno degli aggressori

Brutta disavventura per una famiglia di turisti norvegesi a Firenze. Padre, madre e figlia stavano passeggiando poco prima della mezzanotte per le vie del centro città quando il capofamiglia sarebbe stato avvicinato alle spalle da un gruppetto di almeno tre persone malintenzionate. Uno di questi gli avrebbe preso amichevolmente la mano, rompendo il ghiaccio con un semplice e internazionale "hello my friend", come racconta FirenzeToday, poi l’aggressione per rubargli un orologio Herbelin, del valore di oltre 1.000 euro.

In due lo avrebbero spinto fino a farlo cadere a terra; poi, mentre uno lo teneva fermo con il peso del corpo, l’altro sarebbe entrato in azione sfilandogli il prezioso orologio dal polso. Le grida dell’uomo hanno attirato l’attenzione di un rider di passaggio, che aveva appena finito il turno di lavoro. L’uomo, un 36enne di origine pakistana, si è lanciato all’inseguimento dei rapinatori riuscendo a fermarne uno, ma solo dopo essere stato preso a pugni. In pochi attimi è arrivata una volante della questura, che ha accompagnato in carcere il ladro in attesa della convalida del suo arresto.

