Baby rapinatori assaltano il distributore con pistole e fucili: il video

Due 16enni e un 19enne sono accusati di essere gli autori di una violenta rapina ai danni di un distributore di carburanti a Sant'Antimo, nel Napoletano. Un video del sistema di sorveglianza mostra gli attimi della rapina: i dipendenti vengono minacciati con pistole e fucili, poi la fuga della banda.

Poco dopo il colpo i carabinieri hanno individuato i tre in un edificio abbandonato. Dopo una breve reazione, i giovani si sono arresi e sono stati arrestati. Sequestrate le armi utilizzate per la rapina: una pistola e un fucile replica senza tappo rosso. Recuperata anche la refurtiva, in possesso di uno dei due minori, e gli scooter utilizzati per il raid. Il 19enne è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale, mentre i due minori nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovranno rispondere di rapina aggravata.

