Sbucano dalle fogne e svaligiano la gioielleria: il colpo è da film

Sono passati dalle fogne per entrare in una gioielleria nella centralissima via Por Santa Maria a Firenze, a due passi da Ponte Vecchio, facendo poi razzia dei preziosi che erano esposti nelle vetrine. Non sarebbe stata invece aperta la cassaforte. E' il colpo, messo segno si presume nella notte tra sabato e domenica, e scoperto la mattina seguente, alla riapertura del negozio.

Un vero e proprio colpo da film. Le indagini sono all'inizio, e le porta avanti la polizia. Non c’erano segni di effrazione, ma alzata la saracinesca l'addetta ha visto le vetrine ripulite e sul pavimento un'apertura che conduce alle fogne. Non è chiaro cosa sia successo con l'allarme. Quando i ladri sono entrati nella gioielleria sarebbe scattato anche l'allarme ma gli agenti di vigilanza intervenuti non avrebbero notato niente di strano.