Assalto in gioielleria, impiegati sequestrati da un finto cliente: colpo da 800 mila euro

Il finto cliente a fare da esca, i complici che assaltano la gioielleria, i dipendenti rinchiusi in uno stanzino e la fuga con orologi e gioielli per 800 mila euro. Scene da film quelle vissute nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio a Menfi (Agrigento) dopo prima della chiusura.

Tre banditi hanno assaltato e rapinato il negozio che si trova in via Inico. Uno di loro - come riporta Concetta Rizzo su AgrigentoNotizie - ha finto di essere un cliente qualsiasi e ha bussato alla porta. Appena dall'interno hanno aperto, sono spuntati i due complici armati di pistola. I dipendenti e un cliente vero sono stati immobilizzati con delle fascette di plastica ai polsi e chiusi in uno stanzino mentre i ladri ripulivano l'attività. Hanno svuotato la cassaforte che sembra fosse aperta. Poi la fuga, forse grazie a un complice che li attendeva in auto.

I carabinieri stanno controllando le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stessa gioielleria, dei negozi vicini e di altre zone del territorio comunale. L'auto usata per la fuga è stata ritrovata, completamente distrutta dalle fiamme, in contrada Terranova, nelle campagne di Menfi. Si tratta di una Fiat Panda di proprietà di una giovane donna di Ficarazzi, nel Palermitano, che ne aveva denunciato il furto a metà dello scorso giugno.

Menfi è intanto sotto choc. E non si parla d'altro. Pare, ma è un dato che non trova conferma ufficiale da parte degli inquirenti, che i tre rapinatori avessero una forte inflessione palermitana. Potrebbe quindi trattarsi di una banda "in trasferta".

