Il ragazzo rapinato dopo gli acquisti natalizi da Gucci: rubati 25mila euro in contanti

Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito e rapinato nella serata di ieri nel cuore di Palermo all’uscita dalla boutique di Gucci in via Libertà. Il ladro lo ha aspettato fuori dal negozio all’incrocio con via Enrico Parisi e dopo una breve colluttazione è riuscito a strapparli via una pochette: dentro c’erano oltre 25mila euro. Il ragazzo sarebbe stato anche colpito con un pugno in faccia.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta PalermoToday, il 23enne si trovava in giro per fare acquisti insieme ad alcune amiche, tra borse e accessori da regalare a Natale. Al momento di pagare, il ragazzo avrebbe estratto dalla pochette un rotolo di banconote. Qualcuno che si trovava fuori dal negozio deve avere notato quel particolare guardando attraverso la vetrina e avrebbe quindi aspettato il momento migliore per agire.

Quando il 23enne e le sue amiche sono usciti dalla boutique di Gucci a quel punto è avvenuto la rapina. Il giovane e le ragazze si stavano probabilmente dirigendo verso la macchina per tornare a casa quando è sbucato un uomo che ha provato a scippargli la pochette. Il ragazzo ha tentato di resistere e opporsi alla rapina, ma non c’è stato niente da fare e il rapinatore è riuscito ad allontanarsi con i 25mila euro contanti. Dopo l’accaduto sono intervenute sul posto le volanti della polizia, che hanno avviato le indagini e le ricerche nella zona.