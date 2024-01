L'assalto da film alla sede del portavalori: identificato il commando che ha rubato 4 milioni

Il 24 marzo 2022 un commando ha fatto irruzione nell'Istituto di Vigilanza Ivri-Sicuritalia di San Giovanni Teatino (Chieti) mettendo a segno una rapina da quattro milioni di euro. Adesso per quel colpo, compiuto con armi pesanti e tecniche paramilitari, sei persone sono state arrestate e ci sono 23 indagati.

L'operazione che ha portato agli arresti è stata condotta dal personale della squadra mobile di Chieti, con i colleghi di Foggia e quelli del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. Le accuse sono di rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assalto è stato studiato nei minimi dettagli. Secondo l'accusa sono state venti le persone che hanno avuto un ruolo attivo nel blitz. Il commando ha prima piazzato due camion di traverso lungo le strade di accesso all'istituto, poi ha sfondato i cancelli e un muro perimetrale dell'edificio con un escavatore. Nel frattempo, uomini armati hanno iniziato a sparare raffiche di proiettili in aria. Ad altri complici il compito di entrare nel deposito e portare via i sacchi contenenti denaro che si trovavano nella zona di smistamento prima del caveau. Studiata anche la fuga: i camion messi di traverso sono stati incendiati e sulle strade limitrofe sono state sparsi dei chiodi paralizzando la circolazione in tutta l'area circostante l'edificio.





Dettagli sulle indagini e gli arresti saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi 30 gennaio alle 11 in questura a Chieti.