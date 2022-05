Legata e rapinata in casa: caccia a tre uomini

L'hanno legata e immobilizzata. Poi, in qualche modo, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto, mettendo anche in fuga i malviventi che nel frattempo, però, erano riusciti a rubare diecimila euro in preziosi. Vittima di una banda di tre ladri, una donna di 69 anni. È stata proprio lei, nonostante lo choc, a scappare in strada e mettere in moto la macchina dei soccorsi intorno alle 21 e 30 di venerdì 20 maggio. Sul posto, a Fidene, quartiere alla periferia di Roma, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e la squadra della scientifica.

Secondo il racconto della donna, tre cittadini nordafricani sarebbero entrati in casa forzando una finestra. Appena li ha visti, la donna ha iniziato a urlare ma loro l'hanno immobilizzata e legata. Quindi hanno iniziato a frugare nei cassetti della camera da letto. La 69enne, che fortunatamente non è stata ferita, si è poi liberata e i ladri, dopo aver rubato alcuni gioielli, sono fuggiti.

Della rapina è stata informata anche la squadra mobile. Le indagini sono in corso. È caccia alla banda di malviventi.